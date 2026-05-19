Neymar en lágrimas tras ser convocado a su último Mundial

Héctor Cantú

Una de las grandes sorpresas para el próximo Mundial 2026 será la presencia de Neymar Jr, quien hasta antes de que se hiciera oficial su convocatoria, era una de las grandes dudas para el equipo brasileño.

El brasileño compartió con familiares y amigos y se mostró más que feliz por escuchar su nombre en la lista de los delanteros elegidos por Carlo Ancelotti.

Y es que no es para menos, pues Neymar acepta que este será su último Mundial, por ello, la ansiedad y el deseo inagotable de poder ser parte de este grupo.

“¡Qué alivio, estoy feliz!. Seguro es el último Mundial (para mí)... por eso la ansiedad es grande”, habría dicho Neymar en algunas comunicaciones con amigos y su representante.

Neymar está cerca de Pelé tras marcar con Brasil ante Japón

En los días previos, se había especulado acerca de la posible ausencia de Neymar en la lista definitiva de Carlo Ancelotti ante los problemas físicos que ha arrastrado en los últimos meses.

Esta será la cuarta Copa del Mundo para Neymar Jr. quien apareció por primera vez en Brasil 2014, repitiendo su presencia en un Mundial en Rusia 2018 y Catar 2022.