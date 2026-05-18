Neymar tendrá un papel importante con Brasil en el Mundial 2026

Redacción FOX Deportes

Carlo Ancelotti, defendió este lunes la convocatoria de Neymar para el Mundial 2026 porque considera que ha mejorado físicamente y tiene experiencia, aunque no le garantizó un puesto en el once titular.

"Es un jugador importante y será un jugador importante en esta Copa del Mundo. Tendrá la misma obligación que los otros 25, puede que juegue o no, puede que esté en el banquillo y entre...", dijo en rueda de prensa 'Carletto' al anunciar la lista de 26 futbolistas para la Copa del Mundo.

El técnico italiano subrayó que el ‘10’ ha tenido "continuidad" en los últimos partidos con Santos y que en la ‘Canarinha’ lo ve en la posición de "atacante más centrado".

É A LISTA DO CORAÇÃO! É A LISTA DO BRASIL! 🇧🇷



Não são apenas 26 nomes. São 26 corações que sonharam com esse momento.



VAMOS EM BUSCA DA SEXTA ESTRELA! 🌟⭐🏆#BateNoPeito



ISSO É BRASIL! pic.twitter.com/1MRWJyG9ug — brasil (@CBF_Futebol) May 18, 2026

El italiano también destacó la experiencia, "el cariño que el grupo tiene por él" y que “puede ayudar a crear un buen ambiente dentro del grupo y sacar lo mejor de cada uno", añadió.

"Neymar tiene el mismo papel que los otros jugadores: aportar. Es importante no centrar toda la expectativa en un jugador. Toda la calidad tiene que dirigirse a ayudar a la selección a ganar la Copa del Mundo", apuntó.

"No quiero estrellas, quiero jugadores que estén dispuestos a ayudar al equipo a ganar los partidos", completó.