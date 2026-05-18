Neymar entra en la lista final de Brasil para el Mundial 2026

Héctor Cantú

La Selección de Brasil ha hecho oficial la lista de futbolistas que defenderán la camiseta amarilla en el próximo Mundial 2026.

En un evento de alta producción y ante la mirada de Carlo Ancelotti y la participación de jugadores históricos de la Canarinha, se desveló la lista de los 26 futbolistas que se enfrentarán en la fase de grupos a Marruecos, Haití y Escocia.

Les guste o no, Neymar Jr. sigue siendo el 'ángel' de Brasil

El evento sirvió también para presentar la canción con la que se presentará cada partido de Brasil en el Mundial 2026, una iniciativa que se usará por vez primera en este Mundial.

“Fue muy difícil escoger a estos 26 jugadores porque en este país hay mucha competencia y mucha calidad en los futbolistas. Queremos ser el equipo más resiliente del mundo, porque solo así podremos ser campeones. Es una expectativa alta, pero no me da miedo decir que podemos ganarla”, detalló Carlo Ancelotti.

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As ruas mais vibrantes podem aparecer aqui. 👊 pic.twitter.com/7XfxyK7aYo — brasil (@CBF_Futebol) May 15, 2026

Carlo Ancelotti, quien recientemente firmo su ampliación de contrato hasta el 203, decidió convocar a los siguientes futbolistas:

Porteros

Allison (Liverpool)

Ederson (Fenerbahce)

Weverton (Gremio)

Defensas

Alex Sandro (Flamengo)

Bremer (Juventus)

Danilo (Flamengo)

Douglas Santos (Zenit)

Gabriel Magalhaes (Arsenal)

Ibañez (Al-Ahli)

Leo Pereira (Flamengo)

Marquinhos (PSG)

Wesley (Roma)

Mediocampistas

Bruno Guimaraes (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Danilo S. (Botafogo)

Fabicho (Al-Ittihad)

Lucas Paqueta (Flamengo)

Delanteros

Endrick (Lyon)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Igor Thiago (Brentford)

Luis Henrique (Zenit)

Matheus Cunha (M. United)

Neymar Jr. (Santos)

Raphinha (Barcelona)

Rayan (Bournemouth)

Vinicis Júnior (Real Madrid)