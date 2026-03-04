La Selección Brasileña se 'roba' al auxiliar del América

Redacción FOX Deportes

Hubiera sido un golpe duro para el América perder a parte del cuerpo técnico a medio Clausura 2026, pero, aunque Brasil ya tiene un acuerdo para llevarse al auxiliar de André Jardine, esto aún no se hará efectivo.

Paulo Victor, mano derecha de Jardine, fue nombrado director técnico de la Seleccción Brasileña sub-20. Sin duda, una oportunidad que no podía dejar pasar, pero que podría afectar al entrenador y al mismo equipo.

La Confederación Brasileña de Futbol anunció la llegada de Victor, quien había comandado las categorías sub-15 y sub-17 del equipo 'verdeamarela y que ahora liderará a la categoría sub-20, es decir, al equipo preolímpico de Brasil durante el próximo Campeonato Sudamericano.

¿Quién es el peor refuerzo del América en lo que va del 2026? Con los brasileños Dourado, Veiga y Lima, las Águilas están en la media tabla

El famoso 'PV', es una pieza clave en el esquema técnico de Jardine desde 2023 y formó del tricampeonato de la Liga MX con las Águilas.

De acuerdo con el comunicado oficial, la contratación de Paulo Victor "forma parte del plan estratégico" de la CBF, en la búsqueda de la tercera medalla de oro olímpica, así como de otros campeonatos que se presenten en el proceso.

Hay que recordar que este entrenador integró el cuerpo técnico de Jardine en la conquista del bicampeonato olímpico en Tokio 2020, éxito que le abrió las puertas para llegar a la Liga MX, primero con el Atlético de San Luis.

Aunque Victor debutará con Brasil en la fecha FIFA de marzo, no abandonará sus funciones en el Club América por completo, pues según el acuerdo alcanzado, el 'profe' seguirá vinculado al club mexicano hasta el término de este Clausura 2026, el cual tiene programada su final para el 24 de mayo.