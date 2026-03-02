¿Quién es el peor refuerzo del América en lo que va del 2026?

Enrique Gómez

Algo no está funcionando en el América. El equipo fue goleado en la pasada jornada, marcha casi en la media tabla y su último refuerzo salió expulsado con apenas un minuto en el campo de juego.

¿Es que acaso las Águilas se equivocaron con sus fichajes para este Clausura 2026?

El técnico André Jardine trajo a tres paisanos brasileños suyos para fortalecer la plantilla, pero su desempeño no ha sido el esperado, de hecho, los últimos dos apenas y han visto minutos. Aunque el problema es colectivo, llama la atención que ni siquiera se haya podido encender la competencia interna para exaltar la gran calidad que tiene esta plantilla, misma que se cotiza como la más valiosa de la Liga MX.

Él es Vinicius Lima, ingresado al munuto 86 y expulsado al 87'

De acuerdo con la plataforma Comparisonator, así puntúan los tres refuerzos brasileños del América, de cara a la Jornada 9 del torneo, es decir, la que marca justo el punto medio de la fase regular

Rodrigo Dourado, 135 puntos según la I.A.:

· 405 minutos (cinco partidos)

· 14° entre los mediocampistas defensivos

· 1 tarjeta amarilla

Raphael Veiga, 164 puntos según la I.A.:

· 143 minutos (tres minutos)

· 9° entre los mediocampistas centrales

· 1 gol

Vinicius Lima, 149 puntos según la I.A.:

· 26 minutos (dos partidos)

· 13° entre los enganches

· 1 asistencia

· 1 tarjeta roja

El 'peor' refuerzo hasta ahora es Dourado según la I.A., pero la comparación resulta un tanto injusto considerando que tiene mucho más tiempo que sus compañeros, es decir, se le cuentan más partidos.

Sorprende que Veiga y Lima tengan tan pocos puntos considerando que, con sus mínimos minutos, bastaría con tener un desempeño más o menos sólido para elevar sus registros, pues no hay mucho terreno que evaluar. Sin embargo, es aún más sorpresivo ver a Lima en el top 15 considerando que en su poca actividad en la cancha ya vio la tarjeta roja, esto en el minuto de juego que disputó ante Tigres.

¿Se consolidarán todos como titulares? Veiga y Lima necesitan más tiempo de juego para adaptarse, pero hay esperanzas, pues pese a no ser delanteros, ya impactaron directamente en el marcador.