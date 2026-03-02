Se acaba la paciencia con André Jardine en el América

Héctor Cantú

América ha sufrido un duro descalabro ante Tigres, un resultado que ha vuelto a poner en duda el rumbo del equipo bajo el mandato de André Jardine.

El 4-1 recibido, más allá de dejar a las Águilas sin puntos y enviarlos a la octava posición en la tabla general, refleja que algo, en el equipo de la capital mexicana no está funcionando.

La planeación de la plantilla para este torneo tuvo toda la batuta de André Jardine con la llegada de cuatro refuerzos pedidos por él. La realidad es que, al momento, ninguno de los dos ha aportado al equipo la calidad esperada.

Desde el torneo pasado había dudas sobre si era correcto seguir apostando por André Jardine, considerando los últimos resultados, y sobre todo, la salida de varios de sus futbolistas.

Al inicio de año, el América ratificó al sudamericano en el banquillo apostando por su proyecto y abriendo la chequera para traer a Rodrigo Dourado, Raphael Veiga, Thiago Espinosa y Vinicius Lima. La expulsión de este último al minuto de juego, deja mal parado al estratega emplumado.

A esa batuta desgastada a los ojos de muchos, se agrega las divisiones al interior del vestuario que evidencia que Jardine ha perdido la brújula que mantenía cohesionados a sus pupilos.

América, que suma 5 derrotas en sus últimos 15 partidos, está lejos de aquel equipo que logró 18 partidos sin derrota entre agosto y diciembre 2023.

Las Águilas tienen un calendario a modo para reencontrar su mejor versión. Enfrentarán a Juárez, América y Mazatlán en la Liga MX y se medirá ante Philadelphia Union a ida y vuelta en los octavos de final de la Concacaf Champions Cup.