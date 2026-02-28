América, goleado por primera vez desde el 2024

Enrique Gómez

Aceptémoslo, el América no es ni la sombra del equipo que fue bicampeón hace un par de temporadas.

Todo lo que sube tiene que bajar y aunque las Águilas se mantuvieron mucho tiempo en las alturas, es momento de reconocer que este equipo ya no es el mismo, cuando el Clausura 2026 va a medio camino.

Victoria 4-1 de Tigres, que de manera magistral borró de golpe sus dos derrotas consecutivas.

Por primera vez desde el 9 de noviembre de 2024, el club azulcrema recibió cuatro goles en la Liga MX y fue derrotado. En ese entonces, el verdugo fue el Toluca y ahora, nada menos que el equipo de Guido Pizarro, subcampeón del futbol mexicano, pero que había perdido el rumbo en los últimos juegos.

América, abucheado y bailado por Tigres en su propia casa

Así fueron los goles de este partido válido por la Jornada 8 en el Estadio Ciudad de los Deportes:

· 0-1 (4’): Penal bien ejecutado por Juan Brunetta, quien engañó y disparo a su derecha

· 0-2 (23’): Gran recurso de Jesús Angulo, quien redireccionó el balón con un taconazo

· 1-2 (69’): Brian Rodríguez condujo el balón desde la media cancha y no falló ante el arquero

· 1-3 (70’): Golazo de Ángel Correa, quien recortó fuera del área y disparó con potencia

· 1-4 (90’+1): Tras una gran pantalla de Ángel Correa, Juan Brunetta definió de primera

Por si fuera poco, Vinicius Lima escribió una historia infame, pues vio la tarjeta roja a los 87 minutos, o sea, en el mismo minuto que entró a la cancha. La primera jugada que hizo valió una expulsión, un tanto rigorista, eso sí, pues el brasileño tocó el balón antes de llevarse al rival.

Golpes demoledores los que supo asestar el visitante, primero con una anotación de vestidor y después con un gol que destruyó las esperanzas del rival, que un minuto antes había descontado en el marcador.

Pese al resultado, el América se mantiene entre los ocho primeros de la tabla con 11 puntos, todo gracias a que el otro equipo regio (Monterrey), perdió ante el otro club capitalino (Cruz Azul) y sigue en 9°.