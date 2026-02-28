Tres meses después, Cruz Azul vuelve a ser líder de la Liga MX

Enrique Gómez

Tres meses y medio después, Cruz Azul recuperó el liderato de la Liga MX.

Y es que, en la Jornada 8 del Clausura 2026, La Máquina retomó la cima que perdió en la Jornada 17 del Apertura 2025. Es verdad que son dos torneos distintos con conteos independientes, pero la temporada es la misma y el equipo ‘cementero’ ha constatado que es un aparato hecho para ganar puntos.

Victoria 2-0 del club capitalino sobre el Monterrey, que oficialmente ha entrado en crisis.

Tras vencer al exlíder Chivas la semana pasada, el Cruz Azul ya tenía motivos para pensar que era el mejor equipo del actual torneo, pero con la victoria del Toluca sobre el mismo ‘Rebaño’ y los tres puntos conquistados en el Estadio BBVA de Nuevo León, ahora la misma tabla de posiciones respalda la moción.

Así fueron los goles de este partido entre dos presuntas potencias del futbol mexicano:

· 0-1 (19’): Rodolfo Rotondi disparó en los linderos del área y el balón se desvió a primer poste

· 1-1 (61’): Agustín Palevcino se resbaló al patear de tan lejos, pero puso el balón en la esquina

TERMINA EL ENCUENTROOOOOOOOO.



SOMOS LÍDERES DEL CLAUSURA 2026. pic.twitter.com/j3VaXp6wG0 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) March 1, 2026

El equipo ‘celeste’ fue mucho mejor, sobre todo en el primer tiempo. Por eso, la sensación es que la diferencia en el marcador pudo ser mucho mayor (como si el equipo regio y su entrenador necesitaran más problemas) y de hecho, antes de que cayera el primer gol, José Paredela falló un penal al 13’.

Con este resultado, el equipo regiomontano se afianza fuera de los ocho primeros lugares de la tabla (es decir, si hoy acabara el torneo estaría eliminado) y cada vez hay más presión sobre el técnico Domenec Torrent, pues no ha podido hacer funcionar a una de las plantillas mejor valuadas de la Liga MX.

En cambio, Cruz Azul terminará el fin de semana (e iniciará la jornada doble que inicia en unos días) como primer lugar de la tabla de posiciones con 19 puntos, uno más que el Toluca y que el Guadalajara.