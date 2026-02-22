Rayados pierde fuerza con Domènec Torrent

Héctor Cantú

El ciclo de Domenec Torrent al frente de Rayados de Monterrey parece irse resquebrajando con el paso de las jornadas.

La derrota del domingo pasado ante Pumas, ha puesto en evidencia, una vez más, que algo está impidiendo la credibilidad de la plantilla, una de las más valiosas del futbol mexicano, hacia el proyecto que encabeza el técnico español.

Torrent ha dirigido, hasta el momento, un total de 35 partidos , dejando un saldo de 17 victorias, 7 empates y 12 derrotas, una cifra que no se alinea con los objetivos del equipo regiomontano.

Pero más allá de las cifras, la forma en la que el equipo ha jugado sus últimos compromisos, tiene incómodos a miembros de la directiva y, sobre todo, a los aficionados que quieren ver a su equipo en los primeros lugares de la tabla.

Son dos tropiezos en este torneo. Uno ante el América y el más reciente ante los Pumas. Dos descalabros que dejan en claro que en los partidos de alto calibre y ante los rivales más fuerte de la Liga, Monterrey no sabe ganar.

Los descalabros del Clausura 2026 se unen a los del Apertura 2025 en los que Rayados perdió ante Chivas, Cruz Azul, América y Toluca.

Es decir que los últimos siete partidos perdidos han sido ante equipos de su misma jerarquía por lo que se deduce que, el engrane que no está aceitado, es el de la dirección técnica.

Hoy, Monterrey esta fuera de zona de clasificación y a ocho puntos de las Chivas, líder actual del certamen, un escenario al que no está acostumbrado el equipo y mucho menos la exigente afición.