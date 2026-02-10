Monterrey en busca de octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF

EFE

Los Rayados de Monterrey, equipo en el que juega el mediocampista español Sergio Canales, recibirán mañana al Xelajú guatemalteco con la idea de ganar y clasificarse a los octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF.

Después de empatar 1-1 con un gol de último momento en el duelo de ida de la semana pasada, los mexicanos tratarán de aprovechar su localía para confirmar su condición de favoritos.

Los Rayados son el mejor equipo de la CONCACAF en los últimos 15 años, con 5 títulos desde 2011. Este miércoles saldrán a confirmarlo con un cuadro sólido en todas sus líneas.

El pasado miércoles, el Xelajú tomó ventaja con un gol de Joffre Escobar en el minuto 83, pero el equipo se echó atrás en los instantes finales y Jesús Corona empató por los Rayados, que llegan al duelo con un gol de visitante a su favor.

El defensa colombiano John Stefan Medina, los centrocampistas Canales y el argentino Lucas Ocampo y el delantero montenegrino Uros Durdevic serán piezas claves en el funcionamiento del equipo, comandado por el español Domènec Torrent.

Aunque exhiben el segundo mejor ataque del torneo Clausura de México, los regios aparecen en el noveno lugar de la clasificación y se plantean remontar posiciones, además de acceder a la fase de los 16 de la CONCACAF en la que enfrentarán al ganador de la serie Cruz Azul-Vancouver.

El Xelajú va en sexto lugar del torneo de liga de Guatemala en el que muestra la mejor defensa, lo cual tratará de ratificar en el estadio BBVA.

Roberto Hernández, estratega del cuadro centroamericano, ha repetido en la semana que su equipo está motivado después de haber empatado el duelo de ida ante Rayados y confía en dar un golpe en la casa de su rival. "Ningún equipo es invencible; estamos motivados", aseguró el técnico.