Rayados se salvó del ridículo; rescató el empate contra el Xelajú

De manera sorpresiva, Rayados de Monterrey ha rescatado un empate dramático en su visita a Gutemala en la que ha sido una gris presentación en la Concacaf Champions Cup 2025-2026.

El equipo regiomontano mostró fallos severos en su accionar dentro del terreno de juego, mientras que el equipo guatemalteco se plantó de manera seria para terminar superando al equipo de Domenec Torrent.

De las 16 opciones de gol que el equipo regiomotano logró conseguir durante el partido, solo dos fue de verdadero peligro: un cabezazo que terminó estrellándose en el larguero y el gol que terminó por matizar un mal juego de Rayados.

El equipo de la Liga MX terminó pagando caro su estilo más cercano a lo soberbio que al buen futbol.

Los de casa tuvieron una opción y la aprovecharon. A siete minutos del final, un cabezazo de Joffré Escobar puso el partido cuesta arriba para el equipo mexicano que se vio sorprendido por el gol recibido.

Rayados, aprovechando las bondades del tiempo suplementario apretó el acelerador y en el tiempo complementario encontró la medicina para sus males.

‘Tecatito’ Corona, con un golazo, salvó los papeles de un equipo regiomontano que no termina por dar buenas actuaciones bajo la mano de Torrent.

Con este resultado, al equipo de Monterrey le bastará un empate o una victoria en el partido de vuelta, a desarrollarse en el ‘Gigante de Acero’ para avanzar a la ronda siguiente.