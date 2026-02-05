¡Una ganga! No creerán lo que Rayados pagó por Uros Durdevic

Enrique Gómez

Fichar al segundo mejor goleador de la Liga MX en 2025 ya es suficientemente bueno, pero haberlo hecho por menos de 3 millones de dólares es una tremenda ganga para el Monterrey.

Uros Durdevic es nuevo jugador de Rayados. El equipo hizo oficial el traspaso, mientras que el Atlas solo tuvo palabras de agradecimiento para quien por siempre será el primer campeón de goleo en su historia.

Amarga noticia para la afición rojinegra, que ve como sus esperanzas de mantenerse en tercer lugar de la tabla de posiciones parecen diluirse. Además, se dice que los ‘Zorros’ solo se conformaron con 2.8 millones de dólares por su figura, es decir, ni siquiera entrarán los 5 MDE que se manejaron en un inicio.

Delantero serbio con potencia, fortaleza, juego aéreo, mentalidad ganadora y gran definición. ¡Bienvenido al Monterrey, Uroš Djurdjević!



Con 143 goles en su carrera profesional, el campeón de goleo del Clausura 2025 se une a La Pandilla para aportar su explosividad al

‘Djuka’, quien llegó al equipo tapatío para el Apertura 2024 procedente del Sporting de Gijón de la segunda división de España, tiene 20 goles y cuatro asistencias en el futbol mexicano, además, fue el segundo mejor anotador de liga en 2025 (19 goles) y campeón de goleo en el Clausura de ese año.

El delantero serbio de 31 años llega a Rayados como reemplazo de Germán Berterame, quien se fue vendido al Inter Miami por unos 10 millones de dólares. Así, considerando lo que Rayados le pagó al Atlas, resulta que la directiva encabezada por el ‘Tato’ Noriega hizo un tremendo negocio.

El siguiente compromiso del Monterrey es contra el América y Durdevic (autor de dos goles en este torneo) está listo para debutar.