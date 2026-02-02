¡Es oficial! América tiene nuevo refuerzo para el Clausura 2026

Héctor Cantú

Las Águilas del América están de manteles largos, luego de haber conseguido y oficializado la llegada del brasileño Raphael Veiga, el refuerzo que tanto había pedido su técnico, André Jardine.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el equipo de la capital mexicana oficializó la llegada del mediocampista ofensivo de 30 años, quien se integra apenas unos días después de la primera victoria en el Clausura 206.

Veiga, llega procedente del Palmeiras de Brasil, donde logró 11 títulos, siendo las dos Copas Libertadores obtenidas, los galardones más prestigiosos de su palmarés.

El club de la capital mexicana también confirmó, a través de imágenes, que Veiga utilizará el dorsal número 23 en esta, su primera etapa dentro de la Liga MX.