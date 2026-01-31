Volvió la felicidad al América: anotó, ganó y regresó Henry Martín

Hiram Marín

El América firmó un triunfo 2-0 sobre Necaxa que fue muy trabajado la tarde de este sábado, en un partido que arrancó con aroma a goleada y terminó convertido en una prueba de paciencia.

Las Águilas impusieron condiciones desde el silbatazo inicial en el Estadio Ciudad de los Deportes, aprovechando intensidad, posesión y profundidad. Todo parecía encaminado a una victoria holgada. Pero el futbol, como casi siempre, guardaba otro guión.

La primera mitad fue completamente azulcrema y se reflejó en el marcador con los goles de Brian Rodríguez al minuto 36 y Víctor Dávila al 39, que hicieron estallar a la tribuna.

América atacaba con fluidez y Necaxa sufría para contener los embates constantes. El 2-0 antes del descanso hacía pensar que la noche terminaría en goleada. La diferencia futbolística era evidente.

Sin embargo, el partido cambió de tono tras la expulsión de Facundo Gutiérrez, que dejó a Necaxa con 10 hombres y obligó a los Rayos a replantear el encuentro. En el segundo tiempo cerraron filas, replegaron líneas y apostaron por resistir.

América tuvo la pelota y el control, pero se topó con un rival ordenado que defendió cada metro. La ventaja ya no creció, pero tampoco estuvo realmente en riesgo.

En la tribuna también hubo focos de atención, con la presencia de Álvaro Fidalgo, señalado como el sacrificado en las Águilas para la llegada del brasileño Raphael Veiga, quien observó el encuentro desde un palco.

El contexto del juego fue particular, ya que el horario se adelantó por el concierto de Kanye West en la Plaza México, contigua al estadio. Al final, América se quedó con los tres puntos en una noche que pasó de fiesta ofensiva a ejercicio de control.