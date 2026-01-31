La afición americanista consintió a Henry Martín en su regreso

Redacción FOX Deportes

El ídolo americanista Henry Martín regresó a las canchas en el duelo ante Necaxa, tras perderse varias semanas por lesión.

El delantero volvió a sumar minutos oficiales después de estar fuera desde finales de noviembre de 2025, cuando disputó su último partido antes de la ausencia forzada.

Su reaparición representó una noticia clave para el cuerpo técnico y el vestidor. La expectativa era alta por el peso futbolístico y anímico del capitán.

⏱️ 58' | América 2 vs. 0 Necaxa

Cambio del América pic.twitter.com/MBQgb0KbU5 — Club América (@ClubAmerica) January 31, 2026

Desde que ingresó al terreno de juego, la afición lo recibió con una ovación, reconociendo el esfuerzo del atacante por volver a competir.

Cada intervención fue acompañada por aplausos, en una clara muestra del respaldo del público azulcrema. El estadio reaccionó de inmediato a su presencia. El ambiente cambió con su entrada al campo.

Uno de los momentos más simbólicos del partido fue cuando Jonathan dos Santos le colocó el gafete de capitán, devolviéndole el liderazgo dentro del terreno de juego. El gesto reflejó la jerarquía de Henry Martín en el grupo.

También dejó claro que su rol va más allá de lo futbolístico. El liderazgo volvió a recaer en su referente natural.

En lo deportivo, Henry Martín estuvo muy cerca de marcar con una media chilena, en una de las acciones más peligrosas del encuentro.

La jugada levantó al público de sus asientos y mostró que el delantero mantiene su instinto ofensivo. Aunque el gol no llegó, la acción dejó buenas sensaciones. Su regreso fue un paso importante rumbo a recuperar su mejor versión.