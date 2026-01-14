Cuando América más lo necesita, Henry Martín está cerca de volver

Redacción FOX Deportes

Luego de no haber hecho un solo un gol en los dos primeros partidos del torneo, está claro que al América necesita ayuda en la ofensiva y el regreso de Henry Martín se sentiría como todo un refuerzo.

Tras la derrota 2-0 en casa contra el Atlético de San Luis y el empate 0-0 ante Tijuana en la primera fecha, la mejor noticia para el americanismo es saber que ‘la Bomba’ ya entrenó al parejo de sus compañeros.

Esto no significa que el delantero de 33 años vaya a estar disponible para el partido que cierra la Jornada 3 (el domingo 18 de enero) ante el Pachuca, pero podría ver sus primeros minutos del torneo para la cuarta jornada del Clausura 2026 (el 31 de enero) contra el Necaxa.

En el entrenamiento de este día en Coapa, al fin se pudo ver al atacante yucateco haciendo los ejercicios junto al resto del plantel azulcrema, sin embargo, es poco probable que vea acción el fin de semana, por más de que al equipo le urja un delantero confiable y seguro de caerá al gol, como lo es el capitán.

Eso sí, lo más importante no es la fecha de regreso de Henry, sino que el jugador pueda volver a tener regularidad en lo físico, pues cabe recordar que el torneo pasado solo jugó tres partidos de Liga MX, mientras que en el Clausura 2025 apenas pudo hilar siete partidos antes de volver a lesionarse.

El América cuenta con Víctor Dávila, Rodrigo Aguirre y José Zúñiga como nueves, pero ninguno termina de dar garantías.