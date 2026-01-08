El calvario sigue: Henry Martín se perderá el inicio del torneo por lesión

Enrique Gómez

Lo peor para Henry Martín no fue el 2025, sino que la pesadilla continúa para este 2026.

Después de un año en el que solo jugó 10 partidos de Liga con el América y en el cual estuvo recayendo en lesiones, se esperaba que la ‘Bomba’ pudiera estar listo para este torneo Clausura, sobre todo porque sí vio minutos en el último del 2025 (seis minutos en la vuelta de los cuartos de final ante Monterrey), sin embargo, el atacante comenzará el nuevo torneo fuera de la convocatoria por nuevas molestias.

De acuerdo con el diario Récord, el atacante de 33 años padece un desgarre muscular y podría estar listo gasta la Jornada 5 contra Rayados (7 de febrero), es decir, podría estar listo hasta dentro de un mes, si es que los pronósticos se cumplen y no se agravan, como le ha sucedido últimamente al futbolista.

Tras un 2024 soñado con dos títulos incluidos, Henry apenas y pudo ver actividad el año pasado:

Apertura 2025

· 3 partidos de Liga MX

· 1 de Liguilla

· 117 minutos

Clausura 2025

· 7 partidos de Liga MX

· 6 de Liguilla

· 847 minutos

UNA NUEVA LESIÓN... 😓 ¿Cuánto más puede esperar el América por Henry Martín? 🤔



"PARA MÍ, AMÉRICA YA LO ESPERÓ Y DE MÁS...", dice @Veroshki_. 💥 #PuntoFinal pic.twitter.com/gyNMMqKmt8 — FOX Deportes (@FOXDeportes) January 8, 2026

¿Podrá Martín recuperar la salud y el nivel en este 2026? Pues al menos no sucederá pronto en este inicio de año, pero la esperanza es que pueda ayudar a su equipo después de la mitad del certamen, pues vaya que faltó su aporte en momentos clave. No es coincidencia que en los últimos dos torneos las Águilas se hayan quedado cortas. Y es que, aunque el yucateco estuvo en la Liguilla, no llegó en ritmo necesario para marcar la diferencia.

Para el Clausura 2026, el equipo azulcrema contará con Rodrigo Aguirre, Víctor Dávila y José Zúñiga como centros delanteros, por lo que se puede decir que la posición de Henry está bien cubierta.