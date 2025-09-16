Redacción FOX Deportes
América confirma la lesión de Henry Martín
El delantero queda descartado para los próximos partidos de las Águilas
Las Águilas del América tendrán que hacerle frente a los siguientes partidos de la Liga MX sin Henry Martín, uno de sus referentes en la delantera.
A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el equipo confirmó que Martín sufrió un esguince de rodilla por lo que estará fuera de actividad por tiempo indeterminado.
Martín reapareció con las Águilas del América en la jornada anterior donde el América fue superado por las Chivas en el Clásico Nacional, pero se ha resentido de las molestias en la rodilla izquierda.
Henry Martín se ha perdido, hasta el momento, cinco partidos del torneo Apertura 2025 cifra que incrementará considerablemente con esta nueva lesión.
América se medirá a Monterrey, Atlético San Luis y Pumas en sus próximos partidos, tres encuentros de alta importancia para las Águilas que buscan acomodo en las primeras posiciones de la tabla general.
