Publicación: martes 16 de septiembre de 2025

Redacción FOX Deportes

América confirma la lesión de Henry Martín

El delantero queda descartado para los próximos partidos de las Águilas

Las Águilas del América tendrán que hacerle frente a los siguientes partidos de la Liga MX sin Henry Martín, uno de sus referentes en la delantera.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el equipo confirmó que Martín sufrió un esguince de rodilla por lo que estará fuera de actividad por tiempo indeterminado.

Martín reapareció con las Águilas del América en la jornada anterior donde el América fue superado por las Chivas en el Clásico Nacional, pero se ha resentido de las molestias en la rodilla izquierda.

Henry Martín se ha perdido, hasta el momento, cinco partidos del torneo Apertura 2025 cifra que incrementará considerablemente con esta nueva lesión.

Alexis Vega se ve con Henry Martín en el XI ideal de México para el Mundial

En entrevista con el Escorpión Dorado, Vega armó su XI ideal para el Mundial y no eligió a ningún jugador de Chivas.
Guillermo Ochoa, portero
Gerardo Arteaga, lateral izquierdo
Héctor Moreno, defensa central
César Montes, defensa central
Jorge Sánchez, lateral derecho
Edson Álvarez, mediocampista defensivo
Héctor Herrera, mediocampista defensivo
Hirving Lozano, mediocampista ofensivo
Alexis Vega, mediocampista ofensivo (si no se recupera ‘Tecatito’ Corona)
Raúl Jiménez, delantero
Henry Martín, delantero

América se medirá a Monterrey, Atlético San Luis y Pumas en sus próximos partidos, tres encuentros de alta importancia para las Águilas que buscan acomodo en las primeras posiciones de la tabla general.

