Finalmente, las lesiones han dejado en paz a Henry Martín

Finalmente, las lesiones han dejado en paz al capitán del América.

Ahora falta recuperar la confianza y el ritmo, pero al menos Henry Martín ya está a tope físicamente.

Previo al Clásico Nacional contra las Chivas, en esta Jornada 8 que reabre el Apertura 2025, después del parón por la Fecha FIFA, el atacante de 32 años se sinceró sobre lo mal que la ha pasado en los últimos meses, donde, inexplicablemente, las lesiones lo acosaron con terrible tino.

“Al fin me siento mucho mejor, sin molestias, ni dolores. Fueron meses muy complicados, con muchas lesiones a las que no encontraba explicación. Fue muy duro porque más que en lo físico te pega en lo anímico y emocional, te desespera; pero estoy de vuelta para recuperarme mentalmente”, comentó Martín, quien en todo lo que va del 2025 solo ha visto nueve partidos de liga.

“Me recuperaba de una, regresaba y en un entrenamiento me volvía a lesionar, la rodilla, la pierna, empiezas a pensar en cosas sobrenaturales, qué es lo que me pasa; fue increíble”, continuó la ‘Bomba’, quien entre el Apertura 2022 y el Apertura 2024 vivió el mejor momento de su carrera con 57 goles.

Henry, quien solo tiene dos goles en este 2025, está recuperado a tiempo para el Clásico Nacional ante Chivas y peleará la titularidad con los otros centros delanteros de la nómina azulcrema, como lo son Víctor Dávila, Rodrigo Aguirre y José Zúñiga, futbolistas que están en mucho mejor ritmo futbolístico.

Pese a todo, el delantero yucateco sigue siendo el ‘9’ más confiable de André Jardine y seguramente verá minutos junto a Allan Saint-Maximin, el jugador sensación que podría vivir su primera titularidad ante el Guadalajara.