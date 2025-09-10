Antes y ahora, este es el Clásico Nacional del futbol mexicano

Enrique Gómez

La rivalidad entre América y Chivas es y será el Clásico Nacional. Hay muchísima historia entre los dos equipos más populares de la Liga MX, como para solamente enfocarnos en las tendencias de los últimos años o el hecho de que las Águilas buscan el liderato y el Guadalajara, no caer al último lugar.

Estos dos equipos, que se enfrentaron por primera vez en duelos de exhibición en 1926, se ven las caras justo a la mitad del Apertura 2025 en el primer partido después de la Fecha FIFA. La esperanza es que este tiempo le haya servido a Gabriel Milito para encontrar soluciones para un ‘Rebaño’ en debacle.

El Clásico Nacional de cara a la Jornada 8, en 60 segundos: