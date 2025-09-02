¿Se imaginan lo que Allan Saint-Maximin podría hacerle a Chivas?

Enrique Gómez

El Clásico Nacional es en 10 días. Tiempo suficiente para que Allan Saint-Maximin lo inicie como titular.

Al menos ese es el plan que se trazó el América desde que el extremo francés llegó a la institución ya comenzado el Apertura 2025. La estrategia del departamento físico y médico era justo llegar a este punto del campeonato (cuando hay parón por Fecha FIFA) para darle un régimen especial al futbolista, mismo que deberá seguir para poder ultimar su adaptación de cara a la Jornada 8 del Apertura 2025.

Lo cierto es que el futbolista de 28 años lo ha hecho mucho mejor de lo esperado:

· Debutó antes de lo pronosticado, el 24 de agosto ante Atlas

· Anotó gol antes de lo esperado: en ese mismo duelo en el Jalisco

· Volvió a marcar gol en el siguiente partido: 30 de agosto contra Pachuca

· En solo 58 minutos tiene dos goles trascendentales en la Liga MX

"Viva México", Allan Saint-Maximin, eufórico con su gran inicio en el América El francés se sigue ganando a la afición dentro y fuera de la cancha

De acuerdo con Récord, la idea original del club era que su fichaje estrella estuviera listo para vivir su primer partido como titular en el Clásico Nacional contra el Guadalajara y considerando que el atacante ha mejorado los tiempos presupuestados en su adaptación, parece que no habrá inconvenientes para que sea parte del protocolo de la Liga MX el 13 de septiembre en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Saint-Maximin, tasado en 13 millones de euros, es el jugador más valioso de la Liga MX según Tranfermarkt y estará en plena forma futbolística, física y anímica para el partido más icónico de México.

¿Anotará su tercer gol en partidos consecutivos? Chivas está pasando por uno de los momentos más bajos de su historia y si no reacciona en este partido de alta motivación contra su archirrival, parece casi imposible que lo haga más adelante. En cambio, el América es sublíder y está invicto en el certamen.