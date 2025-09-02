El Clásico Nacional sí se jugará en la Ciudad de México

Héctor Cantú

Fueron horas críticas donde peligró la realización del próximo Clásico Nacional en la capital mexicana luego de que la Alcaldía, Benito Juárez, pusiera en jaque al equipo de las Águilas.

Pero toda la calma regresó al equipo amarillo luego de que representantes del club y de las autoridades de la Alcaldía llegaran a un acuerdo para reabrir el inmueble de la Colonia Nochebuena y las gradas del mismo.

En un comunicado emitido por la entidad pública se estipula que el club América reforzará la seguridad al interior del inmueble, mientras que la Alcaldía hará lo propio para el exterior.

De esta manera, una vez que han quedado bien delimitadas las tareas que ambas partes deberán seguir al pie de la letra, se podrá reabrir el escenario para recibir a la afición para los duelos del América femenil y el equipo varonil.

El próximo duelo a disputarse en este estadio será el partido entre América femenil y San Luis del próximo domingo 7 de septiembre.

La semana siguiente se jugarán los clásicos nacionales en ambas categorías: el 13 el varonil y el 14 el de las mujeres.