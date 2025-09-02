"Viva México", Allan Saint-Maximin, eufórico con su gran inicio en el América

Redacción FOX Deportes

Dos partidos entrando de cambio y dos goles fundamentales. Vaya arranque meteórico el que ha tenido Allan Siant-Maximin con el América. Todo indica que está en el lugar correcto y en el momento correcto.

Desde su presentación en el Estadio Jalisco contra el Atlas, el francés demostró que está dispuesto a hacerse notar y a dar espectáculo y además de lo que ha hecho en el campo, el francés también está dispuesto a atender a la afición en redes sociales y ya colgó su primer mensaje de cariño hacia México. Puntos dobles considerando que en este septiembre que inicia, se celebra la Independencia del país.

En su cuenta de TikTok, el extremo de 28 años subió el video del gol que le hizo al Pachuca, donde, tras quitarse al arquero en campo abierto, disparó hacia el arco cerca de la banda. El balón parecía ir hacia afuera, pero en uno de sus botes, cambió ligeramente su trayectoria, pegó en la base del poste y cruzó la línea de gol. La anotación a los 71 minutos sirvió para el 2-1 final en el Estadio Ciudad de los Deportes.

“Viva el América y viva México”, fue el mensaje con el que Saint-Maximin acompañó el video de su gol; el segundo en el Apertura 2025, pese a que solamente ha jugado 58 minutos en dos partidos.