Luego de 4 finales seguidas, América luce mejor que nunca en la Liga MX

Enrique Gómez

Si piensan que el momento dorado del América terminó, están muy equivocados. Las Águilas lucen mejor que nunca y vencieron con claridad al Pachuca… lástima que nadie pudo verlo en vivo.

Victoria 2-0 del equipo azulcrema con todo y gol de Allan Saint-Maximin, quien por segundo partido consecutivo se hizo presente en el marcador a los pocos minutos de haber ingresado al campo.

América se mantiene invicto en el Apertura 2025 y es sublíder con 17 puntos, uno menos que Rayados.

¡FIN DEL ENFRENTAMIENTO! 🦅🔝



Los 3 puntos de la Jornada 7 son para Las Águilas 🔥@GNPseguros#Viviresincreíble pic.twitter.com/v1ZrpIyCph — Club América (@ClubAmerica) August 31, 2025

Así fueron los goles de este encuentro en el Estadio Ciudad de los Deportes, el cual se jugó a puerta cerrada debido al castigo que le impuso la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México el club local:

· 1-0 (21’): Igor Lichnovsky cerró la diagonal que le mandó Alejandro Zendejas desde la derecha

· 2-0 (71’): Tras quitarse al arquero en campo abierto, Saint-Maximin disparó pegado a la banda

Primer gol de defensa chileno con las Águilas desde octubre de 2023, su primer torneo en el club.

Allan Saint-Maximin marcó un gol 'mágico' contra Pachuca

Y vaya gol ‘mágico’ el de Saint-Maximin, quien le ha salido todo en sus pocos minutos dentro del futbol mexicano, pues nuevamente entró de cambio y otra vez marcó un gol fundamental; esta vez quitándose al arquero con un toque y definiendo muy cerca de la banda izquierda a la altura del área. O sea, sin ángulo y desde muy lejos, la pelota avanzó ‘brincado’, pegó en la base del poste y cruzó la línea de gol.

Pero a diferencia de lo que fue en el Estadio Jalisco, con su festejo múltiple, acrobático y eufórico, esta vez el francés solo abrazó a sus compañeros; seguramente habría sido diferente con público en la tribuna.

Tras llegar a las últimas cuatro finales de la Liga MX y ganar las primeras tres, América ha demostrado que sigue siendo un gran candidato al título y que a pesar de los éxitos está más motivado que nunca.