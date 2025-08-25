Mucho Allan Saint-Maximin, pero ¿qué ha sido de Henry Martín?

Enrique Gómez

Ahora que el América tiene nuevo goleador y nuevo consentido, el interés por el estado de Henry Martín ha pasado a segundo plano, pero ¿cuándo vuelve a las canchas el capitán de las Águilas?

Se espera que el delantero pueda ver minutos en la siguiente jornada de la Liga MX ante el Pachuca, pero lo que realmente quiere el equipo es que el futbolista pueda afianzarse, pues en los últimos meses ha sido la misma historia: el atacante juega un par de partidos y vuelve a tener molestias musculares que lo dejan de circulación por varias semanas. Esto provoca que no muchos crean en su “recuperación”.

Por suerte, América se las ha arreglado (como siempre) para mantenerse en los primeros lugares y esta vez las miradas están puestas en el debut de ensueño que tuvo Allan Saint-Maximin el fin de semana pasado.

Martín entrenó junto a sus compañeros, luego del día libre que tuvo el plantel tras la resonante victoria (4-2) contra el Atlas, donde el extremo francés se robó el espectáculo con su gol y gestos hacia a la tribuna. El problema es que a Henry se le vio señalando su rodilla y con un vendaje en la pierna izquierda.

La 'Bomba' no fue convocada para los dos primeros partidos de este Apertura 2025 y tampoco para los dos más recientes. En tanto, solo jugó siete encuentros durante la fase regular del torneo pasado (se ausentó para los cuatro primeros y los seis últimos). Esta intermitencia ha provocado que el atacante solo tenga dos goles en lo que va de este 2025 y que poco a poco pierda protagonismo en el equipo emplumado.

El yucateco tiene contrato hasta 2027, pero, ¿lo cumplirá si continúa sin poder jugar de forma constante?