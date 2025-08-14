¿Cuánto le queda a Henry Martín en el América?

Enrique Gómez

Hay una pregunta que ronda al americanismo, pero que nadie se atreve a hacer:

¿Cuánto le queda a Henry Martín en las Águilas?

Con 32 años y su licencia permanente como ídolo del equipo ‘más grande’ de la Liga MX, parecería que a esta historia todavía le queda mucho, pero se sabe que el equipo azulcrema es el menos sentimental cuando se trata de ejecutar cambios por el crecimiento del equipo, así que nada se puede asegurar.

¿Sigue pesando la ‘Bomba’ en el futbol mexicano? Bueno, en este torneo solamente suma 14 minutos, así que lo más justo sería responder esa pregunta con el rendimiento que tuvo la temporada pasada.

De acuerdo con la I.A. de la plataforma Comparisonator:

· Henry tuvo un índex de 143 puntos, casi la mitad que Paulinho

· Martín fue el 13° mejor delantero en la campaña pasada

· En la posición de 9, su compañero Víctor Dávila terminó mejor rankeado (6°)

· El ahora americanista, José Zúñiga, se posicionó en el 4° lugar

Durante todos los torneos de la temporada pasada, Henry jugó 38 partidos y anotó un total de 11 goles, el problema es que nueve de ellos fueron en el Apertura. Tremendo bajón el que sufrió la ‘Bomba’ en este 2025, pero hay que aclarar que estuvo lesionado los cuatro primeros partidos del torneo regular, así como los seis últimos. O sea, solo jugó siete encuentros.

Todos esperan que el delantero yucateco recupere sus grandes condiciones físicas y futbolísticas, que reajuste la puntería, que vuelva a ser determinante frente a la portería, que genere jugadas ofensivas y sobre todo, que recupere su potencia física y su salud, pero, si no sucede en los próximos meses, ¿cuánto durará la paciencia de la directiva azulcrema encabezada por Santiago Baños?

Tras su penal fallado en el partido pasado ante Querétaro, quizá ya hayan comenzado a pensarlo.

En algún momento, América se despedirá de Henry Martín, el capitán que arribó en 2018 y que sufrió varios años para convertirse en figura. Y, si continúa así, quizá no llegue hasta 2027, cuando finaliza su contrato.