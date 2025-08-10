El América de hoy ya no golea, solo 'cumple' ante Querétaro

Enrique Gómez

Tal vez haya un mundo de diferencias entre América y Querétaro, pero en la cancha, todo quedó en un gol y nada más.

Un tanto tempranero conformó al equipo azulcrema en este partido por la Jornada 4 del Apertura 2025. Se esperaba mucho más considerando que este partido entre el equipo más caro de CONCACAF y la nómina más barata de la Liga MX se abrió a los seis minutos, pero igual se dio el resultado lógico.

Con el 1-0 en el Estadio Ciudad de los Deportes, el equipo azulcrema se olvidó de su pobre participación en la Leagues Cup y mantiene su invicto en el Apertura 2025, en tanto que Querétaro hiló su séptima derrota en mismo número de partidos, cuatro de ellas en este ‘comienzo’ del torneo mexicano.

Así fue el único gol de este partido, el cual se retrasó por casi dos horas debido a tormenta eléctrica:

Gran anotación de Dagoberto Espinoza, lateral derecho y canterano azulcrema de 21 años, quien pegado a la banda se quitó a su marcador con todo y tropiezo. Con ese ímpetu, recortó hacia adentro para deshacerse de otro defensa, se internó al área y disparó ante cuatro rivales y el propio arquero.

Ese derechazo poderoso a primer poste le valió tres puntos al equipo azulcrema, pero, sobre todo, su primera victoria en tiempo regular después lo que fue la Leagues Cup, el Campeón de Campeones perdido contra el Toluca y el empate contra el Necaxa, antes de afrontar el torneo internacional.

Las escandalosas diferencias entre América y Querétaro

Los 76 millones de euros de diferencia entre ambos clubes se convirtieron en un ínfimo 1-0 en la cancha. La diferencia pudo ser mayor, pero Henry Martín falló un penal antes del medio tiempo y así, la gran oportunidad de reencontrarse con el gol.

Cero puntos en cuatro fechas es inaceptable para cualquiera, pero algunos dirán que el 'Gallo' pelea al ave mayor.

América conquistó su segundo triunfo en el torneo y aunque claramente ya no es el mismo equipo inspirado y potente de otros años, sigue siendo un aspirante sólido que peleará por los primeros puestos.