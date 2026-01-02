Publicación: viernes 2 de enero de 2026

Después de tanto buscarlo, Rodrigo Dourado al fin llegaría al América

Las Águilas sacrificarían a Jonathan dos Santos y a Lichnovsky por el jugador brasileño

Luego de un 2026 donde se quedó con las manos vacías, el América debe reforzarse y por lo pronto, está trabajando para cerrar el traspaso de Rodrigo Dourado, mediocampista de contención de 31 años.

De acuerdo con la prensa, las Águilas volvieron a la carga por un jugador que ya habían buscado en el pasado y parece que finalmente ha avanzado en las negociaciones con el Atlético de San Luis para concretar el fichaje del futbolista brasileño, tasado en 3 millones de euros según Transfermarkt y quien ya suma 120 partidos de experiencia en la Liga MX.

Dourado sería el relevo de Jonathan dos Santos (quien tiene un futuro incierto en una institución que suele renovarle contrato por año) en el mediocampo, donde haría pareja con Álvaro Fidalgo.

América tuvo un 2025 lleno de cambios, pero vacío de títulos

América se consolidó el plantel más valioso de la Liga MX. Cerró el año en 107 millones de euros.
Fue sublíder en el Clausura 2025, pero perdió la final contra el Toluca y no pudo ser tricampeón.
Disputó el Campeón de Campeones contra Toluca, pero lo perdió y terminó el año con las manos vacías.
En el Apertura 2025 finalizó en cuarto lugar, pero no pasó de los cuartos de final (cayó ante Rayados).
Año de cambios para las Águilas, pues su capitán Henry Martín solo jugó 11 partidos de liga por lesión.
Tras 25 años con Nike, el América cambió a Adidas para el Apertura 2025 y lo celebró con un jersey retro.
Perdió en CONCACAF contra Cruz Azul y cayó ante el LAFC en el playoff para el Mundial de Clubes.
Sus mejores victorias del año fueron contra Mazatlán (5-0) y ante Chivas (4-0) en abril y marzo.

No es la primera vez que André Jardine solicita la contratación de su compatriota (a quien dirigió en su etapa con el Atlético de San Luis), sin embargo, el fichaje nunca se ha consumado.

De hecho, en este momento el club azulcrema no tiene espacio para fichar al exjugador del Inter de Porto Alegre, pues ya tiene ocupadas todas las plazas permitidas de jugadores no nacidos en México, pero ya empezó a especularse que el equipo 'sacrificaría' al defensa chileno Igor Lichnovsky para hacerle espacio al mediocampista.

Tras el tricampeonato conseguido entre 2023 y 2024, el América se quedó en blanco el año pasado y buscará volver a la pelea el título en este Clausura 2026, torneo en el que debuta el viernes 9 de enero ante Tijuana.

