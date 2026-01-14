América, más gris que su uniforme; ¡súmenle otro partido sin ganar y sin anotar!

Héctor Cantú

Las Águilas del América han sumado un segundo partido esperpéntico a su arranque del torneo Clausura 2026 luego de caer en casa por 2-0 ante Atlético San Luis.

El equipo de André Jardine, más allá de brillar, mostró una cara gris, mucho más acentuado que el color de un uniforme gris criticable y lejos de la versión más identitaria del equipo.

La peor de las noticias para el equipo de la capital mexicana es que el gol sigue sin llegar. Ahora son 180 minutos sin anotar en el arco rival luego del empate sin goles en su presentación y esta derrota que pega duro en el orgullo.

¡Gol de San Luis! ‼️⚽🔥



Cabezazo imposible para Malagón y lo está perdiendo el América 😮 #ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/kgJYeAxqQo — TUDN MEX (@TUDNMEX) January 15, 2026

Auque el América había hecho un partido serio en los primeros minutos, terminó por condicionar al equipo emplumado la expulsión de Ramón Juárez a los 20 minutos de tiempo corrido.

Con la inferioridad numérica en el terreno de juego, Atlético San Luis entendió que, con el esquema planteado, era cuestión de tiempo para encontrar las redes.

Y así sucedió. Juan Manuel Sanabria apareció a 7 minutos de haber iniciado el tiempo complementario para inaugurar el tanteador con un cabezazo preciso. La jugada terminó justo en la zona donde debía aparecer en la marcación Juárez.

Con el gol y los constantes errores, América fue cayendo presa de la desilusión y las desconcentraciones se hicieron más evidentes.

¡Golazo de San Luis!‼️⚽🔥



Joao Pedro hace una jugada de fantasía y hace el segundo de la noche ❌ #ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/lwn9IPKFNM — TUDN MEX (@TUDNMEX) January 15, 2026

El segundo tanto fue una obra magistral de Joao Pedro, quien dentro del área y luego de quitarse a dos defensores de encima, apenas tocó el balón para enviarlo a las redes pegado al poste derecho de Luis Malagón.

Las Águilas ahora buscarán sumar sus primeros puntos del torneo en su visita a la Bella Airosa para enfrentar a los Tuzos con la obligación de conseguir puntos que lo lleven a escalar posiciones en una clasificación general en la que ahora aparece en los últimos sitios.