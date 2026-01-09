Flojo arranque de Tijuana y América en la frontera

Redacción FOX Deportes

Xolos de Tijuana y América abrieron su participación en el Clausura 2026 de la Liga MX con un empate 0-0 tras un duelo equilibrado en el que las oportunidades claras fueron escasas y los porteros se mantuvieron como figuras a lo largo de los 90 minutos.

El partido dejó un hecho histórico en el futbol mexicano: al minuto 24, José 'La Pantera' Zúñiga marcó de cabeza tras un pase de Rodrigo Aguirre y parecía poner al América en ventaja, pero el tanto fue anulado por fuera de lugar tras la intervención del Sistema Semiautomático de Fuera de Lugar (SAOT), herramienta que se estrenó oficialmente en la Liga MX en este duelo y confirmó la infracción en la posición del delantero.

En lo futbolístico, tanto Xolos como América lograron llegadas aisladas sin profundidad: los fronterizos intentaron aproximarse al arco rival con disparos de Adonis Preciado y remates fuera del área, mientras que los azulcremas generaron intentos mediante combinaciones entre Alexis Gutiérrez y Rodrigo Aguirre sin culminación efectiva.

El empate 0‑0 deja a ambos clubes con un punto en el inicio de la temporada, en un choque marcado más por la modernización arbitral y la precisión tecnológica que por la contundencia ofensiva.