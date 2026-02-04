Cruz Azul vale 36 veces más que su rival en la Concacaf Champions Cup

Héctor Cantú

La Máquina Celeste de la Cruz Azul debutará en la Concacaf Champions Cup enfrentando a uno de los tres representantes de la liga canadiense de futbol.

Vancouver FC, que tiene un valor de mercado 35 veces menor que el equipo de la Liga MX, logró clasificarse a este torneo luego de haber sido el subcampeón del campeonato canadiense en su edición 2025.

Aunque el puesto, de primera mano, pertenecía al Vancouver Whitecaps, el equipo campeón se unió a la competición por la vía de la MLS.

De esta manera, Vancouver FC, el equipo más joven de toda la competición con apenas 3 años de existencia, tendrá su primera aparición en un torneo internacional auspiciado por la CONCACAF.

De acuerdo a los datos de Transfermarkt, el valor de la plantilla canadiense apenas supera los 1.69 millones de dólares, mientras que el equipo mexicano tiene una posición cercana a los 61.3 millones de dólares.

Defending champions 🇲🇽 Cruz Azul meet debutants Vancouver FC 🇨🇦 pic.twitter.com/B1soouf4Ge — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) February 4, 2026

Luis Toomey, el jugador más caro del cuadro de la Hoja de Maple, tiene un valor de 295 mil dólares, un precio que incluso es superado por el futbolista Carlos Vergas, el más ‘barato’ del equipo cementero.

Esta será la primera ocasión que el Vancouver FC enfrente a un equipo no canadiense. El único registro que existe de un choque contra un club de otra liga, fue en la final de la Canadian Championship ante el Vancouver FC de la MLS.