Con sufrido cierre, pero Cruz Azul volvió a ganar

Hiram Marín

Cruz Azul logró una importante victoria y aunque Juárez luchó al final, el marcador le favoreció 4-3 y se impuso en la frontera.

La Máquina salió con todo desde el inicio en Ciudad Juárez, con un 'gol de vestidor al 1’ de Agustín Palavecino, seguido por José Paradela al 7’ para poner el 2‑0, y luego Rodolfo Rotondi amplió la ventaja antes del descanso.

El equipo cementero dominó la primera mitad con claridad, y parecía encaminada a una victoria cómoda ante los Bravos.

Juárez, sin embargo, no se rindió y peleó cada balón en el segundo tiempo, logrando descontar con Óscar Estupiñán de penal al 45+10’, lo que dio vida a la reacción local. Cruz Azul respondió con goles de Carlos Rodríguez (51’) y Guilherme Castilho (81’) para recuperar la distancia y retomar el control del marcador.

Cuando el reloj se consumía, Juárez insistió y consiguió otro penal, y Estupiñán lo transformó de nuevo al 90+1’, acercando peligrosamente a los Bravos en el marcador. El gol al cierre encendió el Olímpico Benito Juárez y puso emoción hasta el último segundo del partido.

A pesar de la gran reacción de Juárez, sus esfuerzos no alcanzaron para igualar y la visita se llevó un triunfo 4‑3 valioso en la fecha 4 del Clausura 2026. Fue un duelo de ida y vuelta, donde Cruz Azul supo aprovechar mejor sus oportunidades y resistir la embestida final de los Bravos.