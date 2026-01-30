Pumas levantó la cara y barrió a Santos Laguna

Hiram Marín

Pumas sometió a Santos Laguna con una actuación contundente al vencer 4‑0 como local en la Jornada 4 del Clausura 2026, con una primera mitad demoledora en el Estadio Olímpico Universitario.

El dominio de los universitarios fue claro desde el inicio y se tradujo en una ventaja abultada antes del descanso. Esta producción ofensiva, con cuatro goles en solo 45 minutos, no se veía en CU desde hace años. El balón estuvo casi siempre en poder local, mientras Santos sufrió para responder.

La cuenta se abrió cuando Jordan Carrillo entró al área con claridad y marcó el primer tanto de la noche, desatando la euforia de la afición universitaria.

Pumas no bajó el pie del acelerador y siguió presionando con verticalidad y precisión en los pases. Los goles llegaron con fluidez, aprovechando los espacios que la defensa lagunera dejó en líneas posteriores. Era evidente que los felinos tenían la pólvora encendida desde el primer cuarto de hora.

Luego de la apertura, Adalberto Carrasquilla amplió la ventaja con un disparo potente desde fuera del área, doblando las manos del portero visitante y colocando el 2‑0.

Pocos minutos después, Carrillo volvió a aparecer para firmar el doblete que ponía el 3‑0, dejando en claro su protagonismo en la goleada. El cuarto tanto llegó antes del descanso con un gol de Alan Medina, que definió con un tiro fuerte y colocado.

Mientras Pumas celebró una de sus mejores demostraciones ofensivas en años y consolidó su confianza en casa, Santos Laguna profundizó su mala racha y sigue sin conocer el triunfo en el Clausura 2026.

El equipo lagunero acumula derrotas y muestra dificultades para generar peligro, extendiendo su crisis en el torneo. Por el contrario, los universitarios reforzaron su estatus como un rival difícil de superar en Ciudad Universitaria.