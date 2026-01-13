América, Cruz Azul y Pumas buscan recuperar lo perdido

Enrique Gómez

Apenas fue la primera jornada del Clausura 2026, pero la segunda fecha inicia este mismo día.

Hay que recordar que este es un torneo premundialista y que, como tal, está sujeto a varios cambios. Y hablando de cambios, esta misma semana comienza la etapa de Cruz Azul jugando como local en Puebla. Será en el Estadio Cuauhtémoc donde La Máquina busque recuperar lo perdido en la primera fecha (derrota de visitante contra León) cuando ‘reciba’ al Atlas, que al menos ganó su primer juego.

Otros equipos que están en posición de desquite son América y Pumas, que empataron en sus respectivos compromisos, además de Monterrey, que perdió en su presentación en casa.

Aquí todos los horarios y las grandes historias para esta Jornada 2 de la Liga MX: