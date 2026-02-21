Pumas convencerá a todos si le gana al Monterrey

Enrique Gómez

Aunque Pumas está lejos de tener una plantilla estelar como la del Monterrey, resulta que el equipo universitario se presenta a esta Jornada 7 como la mejor ofensiva del Clausura 2026.

El equipo de Efraín Juárez ha sorprendido a todos al posicionarse entre los tres primeros lugares de la tabla, sin embargo, vaya que tendrán un reto mayúsculo ante el Monterrey, que no ha tenido el mejor arranque del torneo, pero que posee una plantilla lo suficientemente buena como para aspirar a sacar tres puntos en cualquier cancha donde se presente.

Así llegan ambos equipos para este gran partido en Ciudad Universitaria: