Juventus va por Alisson Becker para reforzar la portería

Oscar Sandoval

Juventus tiene la intención de armar el mejor equipo posible para la próxima temporada, esta campaña no le alcanzó para pelear por el título de la Serie A y debe acudir al mercado de fichajes para ajustar sus líneas.

Bremer's dribbling skills make you forget that he's a centre back 🔥😤 pic.twitter.com/V46CgwoSjY — JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) April 29, 2026

Luciano Spalletti pediría un esfuerzo a la directiva para reforzar la plantilla con al menos un portero, un defensor y un delantero. El club trabaja en cumplir las peticiones del técnico y Alisson Becker tendría la oferta del conjunto ‘Bianconero’ sobre la mesa.

Alisson será parte de la historia de Liverpool luego de ser el portero del primer título de la Premier League después de 33 años y también levantó una Champions League, pero todo inicio tiene un final.

El brasileño termina contrato en 2027, pero su rol en el equipo inglés cambiará porque se tiene planeado que Giorgi Mamardashvili sea el titular y buscaría dar un paso al costado para mantenerse en un equipo con aspiraciones y la ‘Juve’ sería un destino ideal.

El diario Tuttosport de la ciudad de Turín asegura que la ‘Vecchia Signora’ le ofrece a Alisson un contrato de “tres años con un salario de 4.5 millones más bonos por temporada”, un acuerdo que cumpliría con su objetivo de continuar su carrera en lo alto del futbol europeo.