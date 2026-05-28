La ambición empuja al PSG de cara a la final de la Champions League

EFE

El capitán del PSG, el brasileño Marquinhos, dijo este viernes que "una vez que saboreas lo que supone ganar la Champions League, quieres vivirlo de nuevo", en la víspera de la segunda final de su equipo, contra el Arsenal en Budapest.

"Todavía recuerdo la emoción del vestuario cuando ganamos. Tenemos todavía ese hambre de ganar, esa motivación. Los aficionados han venido hasta aquí en coche, mi padre también. Eso nos da todavía más motivación (...) La motivación no cambia aunque lo hayas vivido. Son partidos inolvidables. Hemos trabajado igual que el año pasado, como si no fuéramos campeones. Estoy teniendo las mismas emociones que el año pasado".

Marquinhos hizo una encendida alabanza de su entrenador, Luis Enrique: "Desde que llegó aplicó su filosofía y ha funcionado. Lo que dice se cumple y eso ha convencido al grupo. No es solo su táctica, es su capacidad para motivarte. Es un entrenador completo. Espero que sigamos con él muchos años en el PSG".

Marquinhos celebró el boleto a la final y una marca histórica en la Champions League

De él destacó que ha puesto en marcha un futbol total en el que "el peligro puede venir de cualquier lado".

"Aplica una movilidad en el campo que hace que seamos imprevisibles", agregó.

Marquinhos indicó que jugar una final de la Champions League es "algo histórico que muchos intentan durante toda su carrera y no consiguen", y aseguró que no tendría sentido no jugarla al cien por cien pensando en el Mundial.

"Aunque el Mundial es importante, esta final también lo es, hay que vivir ambas cosas. Si levantas un poco el pie, si no estás al cien por cien, corres más peligro. Hay que darlo todo. Ganar la Champions League nos daría más confianza para el Mundial".