Publicación: viernes 29 de mayo de 2026

EFE

La ambición empuja al PSG de cara a la final de la Champions League

Marquinhos confesó que quieren volver a alzar la 'Orejona'.

El capitán del PSG, el brasileño Marquinhos, dijo este viernes que "una vez que saboreas lo que supone ganar la Champions League, quieres vivirlo de nuevo", en la víspera de la segunda final de su equipo, contra el Arsenal en Budapest.

"Todavía recuerdo la emoción del vestuario cuando ganamos. Tenemos todavía ese hambre de ganar, esa motivación. Los aficionados han venido hasta aquí en coche, mi padre también. Eso nos da todavía más motivación (...) La motivación no cambia aunque lo hayas vivido. Son partidos inolvidables. Hemos trabajado igual que el año pasado, como si no fuéramos campeones. Estoy teniendo las mismas emociones que el año pasado".

Marquinhos hizo una encendida alabanza de su entrenador, Luis Enrique: "Desde que llegó aplicó su filosofía y ha funcionado. Lo que dice se cumple y eso ha convencido al grupo. No es solo su táctica, es su capacidad para motivarte. Es un entrenador completo. Espero que sigamos con él muchos años en el PSG".

Marquinhos celebró el boleto a la final y una marca histórica en la Champions League

Marquinhos celebró el boleto a la final y una marca histórica en la Champions League
Marquinhos se convirtió en el futbolista brasileño con más partidos en la Champions League luego de llegar a 121 juegos y superar a Roberto Carlos
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De él destacó que ha puesto en marcha un futbol total en el que "el peligro puede venir de cualquier lado".

"Aplica una movilidad en el campo que hace que seamos imprevisibles", agregó.

Marquinhos indicó que jugar una final de la Champions League es "algo histórico que muchos intentan durante toda su carrera y no consiguen", y aseguró que no tendría sentido no jugarla al cien por cien pensando en el Mundial.

"Aunque el Mundial es importante, esta final también lo es, hay que vivir ambas cosas. Si levantas un poco el pie, si no estás al cien por cien, corres más peligro. Hay que darlo todo. Ganar la Champions League nos daría más confianza para el Mundial".

Marquinhos el defensa más goleador de la Champions League

El brasileño ha marcado 10 goles en los últimos 12 años, sin contar penales.
17 de septiembre de 2013 vs Olympiacos: De cabeza, marcó el cuarto gol en el triunfo de 1-4 de fase de grupos.
2 de octubre de 2013 vs Benfica: De izquierda, marcó el segundo gol en el triunfo de 3-0 de fase de grupos.
12 de marzo de 2014 vs Bayer Leverkusen: De cabeza, marcó el primer gol en el triunfo 2-1 de la vuelta de octavos de final.
11 de noviembre de 2018 vs Estrella Roja de Belgrado: De cabeza, marcó el tercer gol en el triunfo 1-4 de fase de grupos.
12 de agosto de 2020 vs Atalanta: Disparo a puerta desviado, marcó el primer gol en el triunfo 1-2 de cuartos de final.
18 de agosto de 2020 vs RB Leipzig: De cabeza, marcó el primer gol en el triunfo 0-3 de la semifinal.
2 de diciembre de 2020 vs Manchester United: De derecha, marcó el segundo gol en el triunfo 1-3 de fase de grupos.
7 de abril de 2021 vs Bayern Munich: De derecha, marcó el segundo gol en el triunfo 2-3 de la ida de cuartos de final.
28 de abril de 2021 vs Manchester City: De cabeza, marcó el único gol en la derrota 1-2 de la ida de las semifinales.
17 de septiembre de 2025 vs Atalanta: De derecha, marcó el primer gol en el triunfo 4-0 de fase de grupos.
El único defensa que los supera en los últimos 12 años es Sergio Ramos, con 13 tantos (3 de penal).

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