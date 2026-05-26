Luis Enrique busca lugar en la mesa de los grandes técnicos de la Champions League

Oscar Sandoval

Luis Enrique llegó a Paris Saint-Germain para cambiar la historia del club luego de ganar por primera vez la Champions League, el equipo sigue viviendo el sueño y jugará su segunda final consecutiva buscando el bicampeonato europeo que le reservaría al técnico español un lugar en la historia del torneo.

Luis Enrique se ha convertido en uno de los entrenadores más exitosos de la Liga de Campeones, estrenó su palmarés a nivel continental con Barcelona y esperó 10 temporadas para levantar su segunda ‘Orejona’.

Con el título conseguido la temporada pasada, igualó a estrategas de renombre como Alex Ferguson, Jupp Heynckes y José Mourinho, sin embargo, tiene la oportunidad de dejarlos atrás para entrar al prestigioso grupo de técnicos con tres Champions en su palmarés.

The full journey all the way to the Champions League final! 👀



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La lista la encabezan Zinedine Zidane quien conquistó la Liga de Campeones en tres ocasiones consecutivas con Real Madrid y Pep Guardiola que logró dos títulos continentales con Barcelona y uno más con Manchester City.

Un escalón más arriba se encuentra Carlo Ancelotti quien tiene en su haber cinco títulos continentales después de levantar dos con Milan y tres con Real Madrid que lo convierten en el técnico más ganador en la historia de la Champions League.