Ousmane Dembélé y Achraf Hakimi puntan a la final de la Champions League

Oscar Sandoval

Paris Saint-Germain estaría en posibilidad de disputar la final de la Champions League contra Arsenal con su mejor equipo, las grandes incógnitas eran Ousmane Dembélé y Achraf Hakimi quienes se sumaron al entrenamiento del equipo este martes. D-4. 👊@qatarairways pic.twitter.com/BuuHgQEBIm — Paris Saint-Germain (@PSG_English) May 26, 2026

PSG llega a la final como campeón de la Liga de Campeones y defiende el título ante Arsenal que está invicto, será un agarrón entre dos de los mejores equipos del torneo y los dos necesitan a sus mejores hombres.

Dembélé encendió las alarmas al salir de cambio ante Paris FC y tras varios días de descanso y trabajo específico, se integró a la práctica a cuatro días de la final continental que se disputará en Budapest.

Ousmane Dembélé, el Balón de Oro que lleva al PSG a la final

Hakimi se lesionó en la semifinal de ida contra Bayern Munich y también parece que se recuperó a tiempo, así se puede observar en un video publicado por el equipo parisino en redes sociales.

Los dos futbolistas estarían considerados por Luis Enrique como titulares en la búsqueda de PSG por el bicampeonato de la Champions League.