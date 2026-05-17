Paris Saint-Germain publicó un informe médico sobre la lesión de Ousmane Dembélé

Oscar Sandoval

Ousmane Dembélé encendió las alertas en Paris Saint-Germain luego de salir de cambio en el derbi ante Paris FC de la Ligue 1, el club confirmó que sufre una lesión en la pantorrilla derecha, pero no informó sobre el tiempo que estará de baja y es duda para la final de la Champions League.

Dembélé será la principal preocupación de Luis Enrique en las próximas semanas luego de terminar la actividad de PSG en futbol francés, pero el técnico tiene la cita del próximo 30 de mayo contra Arsenal y el tiempo contado para recuperar al ‘10’.

El conjunto parisino explicó a través de un informe médico que Dembélé estará en tratamiento los “próximos días”, mientras el estratega español cruza los dedos para contar con el francés quien tiene el tiempo justo y suma siete goles y dos asistencias esta temporada en la Liga de Campeones.

Serán dos semanas en las que el Balón de Oro trabajará en su recuperación intentando llegar en condiciones al partido contra Arsenal en el que PSG buscará el bicampeonato de Europa.