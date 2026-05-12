Paris Saint-Germain en alerta por Ousmane Dembélé a semanas de la final de la Champions League

Redacción FOX Deportes

Ousmane Dembélé fue sustituido por lesión a la media hora del partido entre Paris Saint-Germain y Paris FC, de la última jornada de la Ligue 1.

El Balón de Oro abandonó el campo en el minuto 27 y el portugués Gonçalo Ramos ocupó su lugar. El ex jugador del Barcelona notó molestias musculares en la pierna izquierda y fue cambiado por Luis Enrique, inicialmente, por precaución.

El jugador dejó el terreno de juego con aparente normalidad y se espera que realice algunas pruebas médicas en los próximos días para conocer su estado de salud.

Paris Saint-Germain que ya es campeón de la Ligue 1, se enfrentará a Arsenal el próximo 30 de mayo en Budapest, en la final de la Champions League.