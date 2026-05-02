Paris Saint-Germain presentaría oferta millonaria por Julián Alvarez

Oscar Sandoval

No es la primera ocasión que Paris Saint-Germain y Luis Enrique tienen la mira puesta en Julián Alvarez, el club parisino intentó su fichaje en 2024, pero Atlético de Madrid le ganó la batalla y desde entonces ha seguido de cerca al argentino por el que apostaría fuerte en el próximo verano.

PSG tiene el nivel económico para intentar el fichaje de cualquier futbolista y un principal objetivo para el mercado de transferencias. El rendimiento de ‘La Araña’ no ha pasado desapercibido en el Parque de los Príncipes y la directiva abriría la chequera para seducir al delantero de 26 años.

El Chiringuito informó en exclusiva que el equipo francés y Atlético “ya negocian el fichaje de Julián Alvarez” y revela que la transferencia podría ascender a “más de 150 millones” de euros porque el equipo español no venderá a cualquier precio a su principal figura.

El diario AS asegura que el fichaje “es una petición expresa de Luis Enrique, que siempre ha sido fan del futbolista”. PSG no estaría solo en la carrera por el argentino que también estaría en los planes de Arsenal y Barcelona para la próxima temporada, sin embargo, daría el primer paso para avanzar en la operación.