José Mourinho exige refuerzos de calidad a Real Madrid

Oscar Sandoval

José Mourinho se convertirá en técnico de Real Madrid si Florentino Pérez ganas las próximas elecciones que habrá en el club, el acuerdo entre todas las partes es total y la directiva conoce de primera mano la intención del portugués en reforzar la defensa y el mediocampo.

El adiós de Dani Carvajal y David Alaba abre vacantes en el sector defensivo del equipo blanco que necesitará cubrir las bajas, sin embargo, no son los únicos movimientos que se esperan en las oficinas del Santiago Bernbaéu.

El diario AS señala que el técnico “quiere reforzar los laterales” y “el puesto de central” en donde encuentra carencias al igual que en la parte media en donde pediría “dos mediocentros, uno defensivo y otro creativo”, que podría ser Nico Paz.

La publicación asegura que ‘The Special One’ no exigió “nombres específicos”, pero que considera “la base del proyecto” reforzar esas zonas para que el conjunto ‘Merengue’ pueda competir contra Barcelona por el título de La Liga.