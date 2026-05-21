José Mourinho tendría hasta el viernes para negociar con el Benfica

EFE

El plazo de negociación del entrenador José Mourinho con el Benfica no finalizará hasta el próximo viernes, según adelantó este martes 26 de mayo la prensa deportiva portuguesa.

Mourinho, que figura entre los favoritos para dirigir al Real Madrid, club al que ya entrenó entre 2010 y 2013, firmó en septiembre pasado un contrato con el club lisboeta hasta 2027, pero con una cláusula que prevé 10 días al final de la presente temporada para que ambas partes analicen si desean continuar juntas.

En el documento enviado a la Comisión del Mercado de Valores (CMVM) lusa el Benfica no especifica si son 10 días útiles o hábiles, por lo que algunos medios informaron este martes de que el plazo vencía hoy.

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No obstante, según medios como el diario Record o el portal Maisfutebol, los 10 días que Mourinho tiene para negociar con el club lisboeta se refieren únicamente a días laborables a partir del último partido de la temporada.

Por lo tanto, este plazo no finalizará hasta el próximo 29 de mayo, una vez transcurridos los 10 días útiles desde el partido de Liga del Benfica contra el Estoril del pasado 16.

El club lisboeta ya ha presentado una propuesta de renovación a Mourinho, quien también se encuentra en conversaciones con el Real Madrid, según ha revelado el propio técnico.