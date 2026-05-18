Jose Mourinho ya tiene un acuerdo con el Real Madrid

Héctor Cantú

Real Madrid está listo para vivir una nueva etapa bajo el mando de Jose Mourinho, quien estaría llevando las riendas del club a partir de la próxima temporada.

Desde semanas atrás se manejó a ‘Mou’ como el candidato preferido de la directiva para encabezar un nuevo proyecto y sustituir a Álvaro Arbeloa en el banquillo de la entidad merengue.

Esta será la segunda etapa del estratega portugués al frente del equipo de la capital española. En la primera etapa, ganó un título de liga y quedó ubicado en la segunda posición en las dos restantes.

De acuerdo a la prensa española, el equipo blanco y Mourinho habrían llegado a un acuerdo para dirigir al club por dos temporadas con posibilidad a extender el contrato por un tiempo más.

Mourinho llega a esta nueva experiencia tras haber dirigido al Benfica en 55 partidos donde no pudo obtener ningún título.

Se espera que en los próximos días se haga oficial su llegada al banquillo merengue a menos de que en el trayecto, alguna de las partes dé marcha atrás al acuerdo ya existente.