Iker Casillas le da la espalda: "No quiero a Mourinho en el Real Madrid"

Héctor Cantú

Será hasta el próximo lunes cuando Jose Mourinho se pronuncie sobre su posible llegada al banquillo del Real Madrid de cara a la siguiente temporada.

Sin embargo, la posibilidad latente, pues Mou es el ‘favorito’ para suceder a Álvaro Arbeloa, no ha sentado del todo bien en el seno madridista conformado por las leyendas del club.

Ha sido el arquero Iker Casillas, quien se ha pronunciado en contra de la posible llegada de Mourinho para un tercer ciclo con el equipo merengue, a pesar de que Casillas asegura que hay buena relación cn el entrenador lusitano.

“No tengo ningún problema con Mourinho. Me parece un gran profesional. No le quiero en el Real Madrid. Creo que otros entrenadores estarían mejor capacitados para entrenar en el club de mi vida. Opinión personal. Nada mas”, aseguró Casillas.

Una vez que termine la temporada con el Benfica, Mourinho podrá hacer un pronunciamiento directo sobre su futuro inmediato.

En la lista de candidatos, Mourinho comparte sitio con nombres como Jürgen Klopp, Mauricio Pochettino (actual técnico de la Selección de Estados Unidos) y Massimiliano Allegri (AC Milan).