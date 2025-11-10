Publicación: miércoles 12 de noviembre de 2025

El Salón de la Fama recibió a Iker Casillas y a René Higuita, arqueros de leyenda

Dos porteros muy distintos agradecieron a México y tuvieron palabras muy emotivas

La generación 2025 del Salón de la Fama fue una de las más especiales, pues reconoció a leyendas internacionales como Iker Casillas y Dunga, pero también a figuras del futbol mexicano como Gerardo Torrado, Juan Francisco Palencia e Ignacio Ambriz, actual entrenador del club León en la Liga MX.

En el auditorio Gota de Plata de Pachuca, en la gran sede del Salón de la Fama del Futbol Nacional e Internacional, fueron investidas 18 grandes figuras que brindaron alegrías a la afición y que impactaron dentro y fuera de la cancha; como era de esperarse, las lágrimas no faltaron en los discursos.

Gerardo Torrado y Miguel España fueron los primeros en acceder a la ‘inmortalidad’ en esta velada, mientras que la primera figura internacional fue Iker Casillas, quizá el nombre más rutilante en esta ceremonia de investidura y uno de los ‘salones de la fama’ más jóvenes en toda la historia.

“Por eso me gusta venir a México porque siempre me tratan con cariño y admiración”, dijo el guardameta español cuando recibió el trofeo que lo acredita como ‘inmortal’, donde además recordó a Dunga, otros de los entronados este año y con quien comparte la leyenda de ser campeones del mundo.

Frases inmortales de Iker Casillas y Gary Lineker, nuevos 'Salones de la Fama'

“Estoy encantado de estar en Pachuca, en México y formar parte de un cuadro de honor con todas estas figuras. Me da mucha alegría estar aquí”: Iker Casillas, exportero de España.
“¿Consejo para los arqueros mexicanos antes del Mundial? Que hagan su trabajo lo mejor posible que aprendan y contribuyan a ayudar al equipo y que las paren todas”: Iker Casillas.
“Mi mayor legado fue que la FIFA cambiara la regla para que los arqueros jugaran con los pies. Las jugadas de escorpión fueron para dar alegría al futbol”: René Higuita, exportero colombiano.
“¿331 goles y ninguna tarjeta amarilla ni roja? Quizá porque nunca hice una entrada… no sé”: Gary Lineker, exdelantero de Inglaterra.
“Antes era más difícil recibir tarjetas. Para un goleador es importante tener la concentración, pero creo la razón es porque soy bastante tranquilo”: Lineker.
“Fueron muy difíciles los cuartos de final de México 1986 contra Argentina por la ‘mano de Dios’ de Diego y también el mejor gol del Mundial, tengo mucho respeto por Diego. Volver a México es muy especial”, Lineker.
“Hay que confiar en nosotros, debemos confiar en los jugadores, es la única manera en la que podemos aspirar a lograr cosas importantes. México está para competir bien, hay que ir paso a paso”: Francisco Palencia, exdelantero mexicano.
“Gil Mora es un talento, lo ve jugando más adelante. Pero veo a Edson y a Erik Lira como esos jugadores que pueden darle equilibrio al equipo, Serán opciones que Javier tenga en la baraja de posiciones para que puedan darle fortaleza del equipo”: Gerardo Torrado, excapitán de la Selección Mexicana.
“No hemos vuelto a ver los legendarios porteros ha había antes en el futbol español. Cañizares, Casillas, Víctor Valdez, Pepe Reina… España ha tenido buenos porteros y ahora no existe un denominador claro, pero creo que el seleccionador está capacitado para elegir al mejor que corresponde para cada partido”: Casillas.
Parte de los investidos al Salón de la Fama 2025.

“Cuando tenía 13 años vi a Dunga levantar la Copa del Mundo y pensé que yo podía conseguirlo y lo logré años después. Muchas gracias a Grupo Pachuca”, dijo con mucha emoción (y brevedad) Iker.

El discurso más largo y más alegre fue, obviamente, el de René Higuita, quien aseguró que la misión de los futbolistas es darles alegría a los seres humanos y por eso aseguró que “es un honor” estar en el Salón de la Fama y regresar a México tras lo que fue su paso con el Veracruz.

“Nuestra misión es y siempre será darles alegría a los humanos y generar sentimientos. Eso es lo más loable del futbol, nuestro mayor tesoro. Cada vez que me salí del arco, que me animó a patear un tiro libre, una voz siempre me decía Higita, hazlo por la gente. Tuve una locura que generó alegría y eso llevó a cambiar una regla de la FIFA”, recordó el célebre arquero colombiano, tan conocido por su valentía para jugar, por sus escorpiones para atajar balones y por haber revolucionado una posición.

El Salón de la Fama vivió su 14° investidura, una por demás especial por haber inmortalizado a dos icónicos porteros, con dos estilos muy diferentes para defender el arco, de dar alegrías o bien, arrebatarlas.

