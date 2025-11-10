La salida de James y la lesión de Mier, "una lástima" para René Higuita

Enrique Gómez

El arquero que revolucionó la posición y que hoy será investido al Salón de la Fama en Pachuca, habló de su mayor legado en el futbol y de un par de compatriotas suyos que brillaron en el Apertura 2025 de la Liga MX.

“Una lástima”, así calificó René Higuita la brevedad que James Rodríguez tuvo con el León de la Liga MX, pues se trata de un gran futbolista que cualquier equipo del futbol colombiano quisiera tener y que el conjunto guanajuatense solo pudo tener por un año, pues optó por ya no renovarle el contrato.

“Nosotros como colombianos, queremos tener a James en nuestro equipo y él solo estuvo una temporada aquí. Él va a encontrar equipo porque es un jugador que lo que ha he hecho dice de la calidad que tiene. Él no ha terminado su carrera y es un jugador muy joven”, aseguró el exjugador de la Selección Colombiana, quien militó en varios equipos de su país, así como en España y México.

James Rodríguez todavía brillaría en La Liga El mediocampista termina contrato con León y busca equipo

Respecto a Kevin Mier, quien sufrió una fuerte lesión en su último partido con el Cruz Azul, la cual podría complicar su convocatoria al próximo Mundial, el exjugador del Veracruz llamó a levantar el ánimo, pues la carrera del jugador de 25 años apenas comienza y seguramente llegarán los mejores momentos.

“Esperemos una recuperación de nuestro amigo Kevin Mier. Tiene mucho para darnos aquí en México y hay que aprovecharlo, tiene una gran carrera por delante porque es un jugador de talla europea”.

La leyenda de Higuita

Gracias a René Higuita, la FIFA implementó la regla que prohíbe al arquero atrapar con las manos un pase retrasado de algún compañero, pues el colombiano le enseñó al mundo que es posible jugar con los pies para agilizar el juego y el futbol. Esa enmienda dada alta de 1992 y conocida como la ‘Ley Higuita’ es el máximo legado que dejó este cancerbero.

Pero ¿y los famosos escorpiones con los que alejaba los balones de su portería? Bueno, eso fue un regalo del colombiano para darle alegría al juego, como también lo han hecho otros grandes jugadores.

"Yo pienso que por encima del escorpión y de lo bonito que puede verse el futbol con jugadores como Messi o Maradona, a nivel personal, que el arquero pueda jugar con los pies, que sea un jugador más es mi mayor legado. Que haya cambiado la norma de la FIFA creo que es lo que me tiene aquí”, aseguró en la conferencia de prensa de la Investudira del Salón de la Fama 2025.