James Rodríguez y Camilo Vargas, juntos en la lista de Colombia

EFE

James Rodríguez, todavía jugador del León, y el extremo Luis Díaz, del Bayern Munich, lideran la lista de 26 jugadores de la Selección Colombiana para enfrentar a Nueva Zelanda y a Australia, duelos de preparación para el Mundial de 2026.

Las sorpresas de la convocatoria del argentino Néstor Lorenzo están en las ausencias, pues en esta ocasión no fueron llamados jugadores habituales, como el creativo Juan Fernando Quintero (River Plate-ARG), el portero Kevin Mier (Cruz Azul-MEX) y el volante Jaminton Campaz (Rosario Central-ARG).

Con respecto a la convocatoria de la anterior fecha FIFA, también quedaron por fuera el central Yerson Mosquera (Wolverhampton-ING), el lateral Andrés Román (Atlético Nacional-COL), el extremo Kevin Serna (Fluminense-BRA) y el goleador Juan Camilo 'Cucho' Hernández (Real Betis-ESP).

Reaparecen además en la convocatoria de Colombia jugadores como el portero Camilo Vargas (Atlas-MEX), el central Carlos Cuesta (Vasco da Gama-BRA), el lateral Santiago Arias (Bahía-BRA), el volante Jhon Arias (Wolverhampton-ING), el creativo Jorge Carrascal (Flamengo-BRA), el extremo Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama-BRA) y el delantero Jhon Córdoba (Krasnodar-RUS).

📋 ¡𝐋𝐢𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐮𝐧𝐚 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐜𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥!



Ellos son los 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐨𝐜𝐚𝐝𝐨𝐬 por 𝐍𝐞́𝐬𝐭𝐨𝐫 𝐋𝐨𝐫𝐞𝐧𝐳𝐨 para la 𝐟𝐞𝐜𝐡𝐚 𝐅𝐈𝐅𝐀 de 𝐧𝐨𝐯𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 🆚 🇳🇿 y 🇦🇺



🔗 https://t.co/gAN40t9B1b#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/wS4BiGZnL6 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 7, 2025

Colombia enfrentará a Nueva Zelanda el 15 de noviembre en el Chase Stadium de Fort Lauderdale (Florida) y el 18 jugará contra Australia en el Citi Field de Nueva York.

Jugadores convocados

Porteros: Álvaro Montero (Vélez Sarsfield-ARG), Camilo Vargas (Atlas-MEX) y David Ospina (Atlético Nacional-COL).

Defensas: Álvaro Angulo (Pumas-MEX), Carlos Cuesta (Vasco da Gama-BRA), Daniel Muñoz (Crystal Palace-ING), Dávinson Sánchez (Galatasaray-TUR), Jhon Lucumí (Bologna-ITA), Johan Mojica (Mallorca-ESP), Santiago Arias (Bahía-BRA) y Yerry Mina (Cagliari-ITA).

Centrocampistas: Gustavo Puerta (Racing de Santander-ESP), James Rodríguez (Club León-MEX), Jefferson Lerma (Crystal Palace-ING), Jhon Arias (Wolverhampton-ING), Jorge Carrascal (Flamengo-BRA), Juan Camilo Portilla (Talleres-ARG), Kevin Castaño (River Plate-ARG), Richard Ríos (Benfica-POR) y Yáser Asprilla (Girona-ESP).

Delanteros: Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama-BRA), Jhon Córdoba (Krasnodar-RUS), Johan Carbonero (Internacional-BRA), Luis Díaz (Bayern Munich-ALE), Luis Suárez (Sporting-POR) y Rafael Santos Borré (Internacional-BRA).