Se dan las gracias: James Rodríguez no continuará en León

Enrique Gómez

Aunque nunca disputó el Mundial de Clubes que le prometieron, James Rodríguez quería quedarse en León, pero la directiva decidió que no era redituable renovar el contrato del astro colombiano.

Así, después de una aventura que duró dos torneos cortos, que tuvo un inicio de año espectacular, una depresión innegable por su exclusión del Mundial, un torneo Apertura 2025 muy pobre y dos entrenadores, el exjugador del Real Madrid no continuará con ‘La Fiera’ para el venidero Clausura 2026.

Aunque aún no es oficial, el periodista César Luis Merlo reveló la información que ahora es de dominio popular: James Rodríguez no renovará contrato con el León, por decisión de los directivos de la institución.

¿Se merecía la renovación? Pagar el contrato del exjugador del Bayern Munich no es barato y quizá la directiva consideró que, su aporte en estos dos torneos dentro de la Liga MX (cinco goles, pero cuatro de ellos de penal) no justificaban una ampliación del acuerdo, por más de que, según los reportes, el jugador de 34 años quería mantenerse en el club pese al desencanto de no haber jugado el ‘Mundialito’.

Esto quiere decir que, en enero de 2026, James jugará en el equipo número 13 de su gran carrera futbolística, uno que le asegure tener ritmo y rodaje de cara a la Copa del Mundo que se jugará en Norteamérica.

¿Se quedará en la Liga MX? Rodríguez no le tema a cambiar de país, de hecho, ya ha jugado en 10 ligas diferentes.